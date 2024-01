Allerta gialla per maltempo in Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Campania

Una vasta area di bassa pressione, situata sulla penisola scandinava, provoca un flusso di correnti occidentali attraverso il Mediterraneo centro-occidentale, che porta ad un rapido aumento della ventilazione, soprattutto a quote medio-alte. In base alle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte, nelle regioni dell'Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, con particolare attenzione alle zone appenniniche. Sono possibili mareggiate lungo le coste esposte. In base ai fenomeni previsti, è stata valutata un'allerta gialla per domani nelle regioni dell'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Campania.