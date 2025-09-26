Allerta droni in Danimarca, brevi stop in poche ore per 2 scali

Nottata di allerta droni in Danimarca, con la breve chiusura di degli spazi aerei su due scali - Aalborg e Billund - e numerose segnalazioni di sospetti avvistamenti alla polizia.

Attorno alla mezzanotte e fino a poco prima dell'una è stato chiuso lo spazio aereo dell'aeroporto di Aalborg per l'avvistamento di droni sospetti. Secondo la danese Tv2 due voli in partenza in mattinata sono stati cancellati, ma l'emittente non è in grado di dire se ci sia un collegamento con la chiusura dello spazio aereo.

La polizia dello Jutland sud-orientale ha fatto sapere alla danese Tv2 che stamattina è stato brevemente chiuso anche lo spazio aereo di Billund in seguito alla segnalazione di una presunta attività di droni, che si sono però poi rivelati "una stella splendente nel cielo". Lo spazio aereo di Billund è rimasto chiuso solo una ventina di minuti, tra le 6,05 e le 6,25 di stamattina, ma secondo l'aeroporto non ci sono state conseguenze sul traffico aereo. Secondo Naviair lo spazio aereo sopra l'aeroporto di Billund è stato chiuso brevemente due volte durante la notte. La polizia ha avuto informazioni sull'incidente solo stamattina presto, ma afferma che se si fosse trattato di un incidente speciale "probabilmente lo avremmo già segnalato".

Nelle ultime 24 ore, sempre secondo la stampa locale, diverse richieste di informazioni su possibili avvistamenti di droni sono arrivate alla polizia, che però non è in grado di dire quanti droni siano stati presumibilmente osservati né dove esattamente. Ieri le forze dell'ordine danesi avevano affermato che i voli illegali o sospetti di droni devono essere segnalati.

Queste brevi chiusure degli spazi aerei arrivano a valle delle dichiarazioni del primo ministro del Paese secondo cui questi voli facevano parte di "attacchi ibridi" che potrebbero essere collegati alla Russia. Da mercoledì sono stati avvistati droni sorvolare diversi aeroporti danesi, causandone la chiusura per ore, dopo che un avvistamento all'inizio di questa settimana aveva portato alla chiusura dell'aeroporto di Copenaghen. Ciò ha fatto seguito a un incidente simile in Norvegia, alle incursioni di droni in territorio polacco e rumeno e nello spazio aereo estone.