Allerta degli 007 danesi, 'alto rischio di sabotaggio'

Dopo il sorvolo di droni sullo scalo di Copenaghen, la Danimarca è davanti a una "significativa minaccia di sabotaggio" e la situazione "è estremamente grave". Lo ha detto il capo dei servizi d'intelligence danesi, Flemming Drejer, in conferenza stampa.

Il capo del Pet ha sottolineato che le autorità stanno vagliando "tutte le ipotesi", senza escludere la pista russa. "E' evidente che questa è oggi la minaccia principale e ciò che osserviamo sul piano internazionale ne rafforza la consapevolezza", ha spiegato.