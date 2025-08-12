Martedì 12 Agosto 2025

Leo Turrini
Ultima oraAllerta caldo per 16 città anche il 14 agosto
12 ago 2025
Allerta caldo per 16 città anche il 14 agosto

Bollettino ministero Salute, confermati tutti i bollini rossi

Anche per il 14 agosto confermati 16 bollini rossi del rischio massimo per la salute in altrettante città italiane monitorate nell'ambito delle ondate di calore su 27 centri attenzionati nei bollettini. Alla vigilia di Ferragosto la situazione, in base all'ultimo aggiornamento di stamane, non cambia rispetto al quadro di mercoledì.

Ecco la situazione per il 14 agosto: le 16 città con la massima allerta sono Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino arancione per Trieste. Giallo per Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Bollino verde per Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Reggio Calabria.

