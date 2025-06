Allerta caldo in Gb, a Londra record dell'anno con 32 gradi

E' già estate piena nel Regno Unito, dove oggi è stata toccata la massima record dell'anno, al di sopra delle medie stagionali dell'isola, a quota 32,2 gradi: picco registrato a Londra, presso Kew Gardens.

I meteorologi del Met Office britannico hanno emesso un'allerta di color arancione per l'ondata di caldo, particolarmente intensa nell'Inghilterra meridionale, in quella orientale, nelle Midlands e in Galles, dove i picchi vanno dai 27 gradi in su un po' dappertutto. Mentre altrove nel Regno la prevalenza di sole e bel tempo è accompagnato da temperature massime comprese fra 23 e 27.

Un avvertimento alle persone più vulnerabili ed esposte è stato diffuso pure dal servizio sanitario nazionale (Nhs), attraverso la UK Health Security Agency (Ukhsa). Mentre fra i ricercatori e gli ambientalisti si ripropongono gli interrogativi sugli effetti dei cambiamenti climatici.

L'afa è prevista fino a sabato, con un alleggerimento parziale domenica, ma - almeno a Londra - senza piogge. E fa seguito a una stagione primaverile mai così mite e secca per gli standard locali in oltre un secolo di storia della meteorologia scientifica britannica.