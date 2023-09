Allerta arancione domani in Basilicata e Calabria La Protezione Civile prevede temporali con rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento su Basilicata, Calabria e Puglia meridionale. Allerta arancione per parte di Basilicata e Calabria, allerta gialla per Sicilia, Puglia e restanti settori.