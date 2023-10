Alleato di Navalny, 'fermato un avvocato dell'oppositore'

- MOSCA, 13 OTT - La polizia russa avrebbe perquisito le abitazioni di tre avvocati di Alexey Navalny e avrebbe fermato uno di loro: lo denuncia Ivan Zhdanov, uno dei principali collaboratori dell'oppositore in carcere per motivi politici. "Tutti questi passi vengono fatti per isolare completamente Navalny", ha dichiarato Zhdanov secondo l'Afp precisando che gli agenti avrebbero fermato l'avvocato Igor Sergunin e avrebbero perquisito la sua casa così come quelle di Vadim Kobzev e Alexey Liptser.