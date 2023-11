Alleanza Paesi Ue pro-nucleare il 7 novembre a Bratislava

I Paesi Ue a favore del nucleare torneranno a riunirsi martedì 7 novembre a Bratislava, a margine del Forum europeo sull'energia nucleare (Enef). Lo comunica il ministero della Transizione ecologica francese, alla guida dell'iniziativa. Alla riunione dell'alleanza prenderà parte anche l'Italia in veste di osservatore, come accaduto negli scorsi incontri. Il Forum europeo sull'energia nucleare, spiega il ministero francese, "sarà l'occasione per ricordare la centralità del nucleare per la decarbonizzazione e la sovranità dell'economia Ue" e dovrebbe aprire la strada a "una nuova coalizione industriale per i piccoli reattori modulari".