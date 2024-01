All'asta da Christie's il mondo di Elton John

Christie's ricrea a New York il mondo di Elton John: il 76enne cantante britannico ha smobilitato la sua casa di Atlanta e molti cimeli saranno messi all'asta in otto sessioni, precedute, a partire dal 9 febbraio, da una mostra 'immersiva' nei saloni di Rockefeller Center. John ha venduto l'attico al 36esimo piani di Peachtree Road l'anno scorso per oltre sette milioni di dollari e questo ha dato al cantante e al marito David Furnish l'opportunita' di consolidare le loro raccolte. Ed ecco dunque che le gallerie di Christie's saranno trasformate per consentire al visitatore uno spiraglio sulla vita di uno dei musicisti rock piu' influenti del Novecento attraverso fotografie, opere d'arte, abiti e costumi: in tutto novecento cimeli con una stima complessiva di dieci milioni di dollari che permetteranno di intravedere la visione eclettica e il gusto del personaggio. Tra i pezzi forti , con una stima di 50 mila dollari, c'e' il pianoforte a coda Yamaha su cui Rocketman ha suonato gli accordi dei suoi show di Broadway Billy Elliot e Aida. Il pezzo piu' caro sara' prevedibilmente un trittico di Banksy: per il dipinto di un uomo mascherato che lancia un mazzetto di fiori la stima di partenza e' di 1,5 milioni di dollari. Emergeranno dalle aste aspetti meno noti della personalita' del cantante tra cui il suo profondo amore per la fotografia. Creando un'atmosfera simile a quella di una galleria d'arte, Elton aveva apperso alle pareti della casa opere di Dorothea Lange, Andy Warhol, Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, Peter Beard, Herb Ritts, Richard Avedon e Andres Serrano, quasi tutte in bianco e nero. Inclusi nelle aste saranno poi pezzi creati specificamente per Elton e il marito David tra cui un ritratto del cantante di Julian Schnabel (200-300 mila dollari) e Your Song di Damien Hirst firmato con dedica. In vendita anche abiti di scena confezionati appositamente per lui, ma anche le elaborate tappezzerie Versace, a testimonianza dello stretto rapporto con Gianni e il resto della famiglia dello stilista, e una serie di camicie vintage con una stima di partenza tra i quattro e i seimila dollari che saranno disperse nell'ultima asta della serie il 27 febbraio.