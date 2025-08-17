Allarme in Spagna per roghi fuori controllo nel nordovest

Non dà tregua l'ondata di incendi senza precedenti che ha finora devastato 115.000 ettari di superficie boschiva nella Spagna nord-occidentale, principalmente in Galizia, Castiglia e Leon ed Estremadura. In totale sono 39 i roghi attivi, che sferzano in gran parte le province di Ourense, Zamora, Leon e Caceres, e hanno provocato finora tre morti, oltre tremila sfollati in Castiglia e Leon, centinaia di persone costrette a confinarsi in casa per proteggersi dal fumo, con una quindicina di strade interrotte e la sospensione del servizio dell'alta velocità ferroviaria nella provincia di Ourense della linea di collegamento fra Madrid e la Galizia, secondo l'ultimo bilancio tracciato dalle autorità di prefetture e vigili del fuoco.

Per contrastare l'emergenza, aggravata dalla persistenza di condizioni meteorologiche estreme, con temperature che anche oggi supereranno i 40 gradi in varie zone della penisola, il governo ha messo in campo un massiccio dispositivo di sicurezza, schierando circa 3.500 militari dell'Unità di emergenza dell'esercito (Ume), oltre 5.000 agenti della Guardia Civil e 350 della polizia nazionale, oltre ad aver attivato il meccanismo europeo di guardia civile, che ha inviato due aerei anfibi Canadair a supporto delle operazioni di spegnimento.

Il presidente del governo, Pedro Sanchez, ha interrotto le vacanze per recarsi oggi in alcune delle aree più colpite dai roghi in Galizia e in Castiglia e Leon per coordinare la risposta di emergenza agli incendi ancora fuori controllo. Mentre il capo dello Stato, re Felipe VI, visiterà oggi a Torrejon de Ardoz (Madrid) il quartiere generale della Ume, segnala la Casa reale in una nota.