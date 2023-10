Allarme di Musk sui tassi di interesse, 'temo un nuovo 2009'

Elon Musk si dice preoccupato per gli elevati tassi di interesse: "Se restano alti o salgono ancora, sarà più difficile per la gente acquistare auto". Scusandosi per sembrare "paranoico" sull'economia, il patron di Tesla frena anche sull'atteso impianto in Messico a causa dell'outlook economico. "Se le prospettive macroeconomiche sono burrascose, anche le navi migliori avranno dei tempi difficili", ha detto Musk paragonando Tesla a una nave. A chi lo incalzava sui dettagli del nuovo impianto in Messico, Musk ha risposto: "Ho paura di quanto accaduto nel 2009 quando Generale Motors e Chrysler finirono in bancarotta".