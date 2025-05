Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili

Un allarme aereo per un attacco russo con droni 'Shahed' è scattato in Ucraina nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Mykolaiv e Kherson. Lo riporta l'agenzia Unian. Oltre ai droni non si esclude anche il lancio di missili balistici dal mar Nero. Secondo l'Aeronautica militare ucraina, gruppi di droni da attacco sono in volo nella regione di Mykolaiv. Inoltre - come scrive su Telegram il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov - sono segnalate esplosioni nei sobborghi della città. La popolazione è invitata a restare nei rifugi.