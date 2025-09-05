Venerdì 5 Settembre 2025

Raffaele Bonanni
Allarme a macchina S.Rosa, 'nessun legame con i 5 fermati'
5 set 2025
Continuano gli accertamenti degli inquirenti

Nessun collegamento sarebbe emerso sinora tra le cinque persone di origine turca fermate ieri dalla polizia a Montefiascone "con i fatti precedenti". E' quanto si apprende sulle indagini che hanno portato nei giorni scorsi all'arresto di due turchi in un B&B di Viterbo, perchè trovati in possesso di una pistola semiautomatica e una mitraglietta d'assalto cariche e pronte all'uso. Una circostanza che aveva fatto temere agli inquirenti che fosse in atto un possibile atto terroristico programmato durante la processione della macchina di Santa Rosa, nel capoluogo laziale.

I cinque, che si trovavano in un altro B&B, sono stati tutti identificati. Proseguono gli accertamenti.

