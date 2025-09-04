Allarme a macchina S.Rosa: due fermati non rispondono a pm

Il due cittadini turchi fermati non hanno risposto alle domande del pm Massimiliano Siddi della Procura Viterbo. Durante l'interrogatorio, che si è svolto ieri dopo il fermo avvenuto alle 18.00, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I due si trovano ora nel carcere di Viterbo con l'accusa di traffico di armi. Sono stati trovati in possesso di armi automatiche che dalle prime informazione risulterebbero cariche e pronte all'uso.