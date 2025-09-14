Alla Festa dell'Unità collegamento video con Flotilla

Domenica 14 Settembre 2025

14 set 2025
Scotto e Corrado: 'Missione umanitaria e pacifista'

Collegamento video con la Flotilla alla festa nazionale dell'Unità, in corso a Reggio Emilia. All'inizio del suo intervento, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha lanciato la diretta streaming, con il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Annalisa Corrado, imbarcati su una nave della Flotilla. "Abbiamo un unico scopo - ha detto Scotto - portare a termine la più grande missione umanitaria degli ultimi tempi". "E' una missione pacifista che si svolge nel pieno rispetto del diritto internazionale", ha detto Corrado.

