Alla Festa dell'Unità collegamento video con Flotilla

Collegamento video con la Flotilla alla festa nazionale dell'Unità, in corso a Reggio Emilia. All'inizio del suo intervento, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha lanciato la diretta streaming, con il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Annalisa Corrado, imbarcati su una nave della Flotilla. "Abbiamo un unico scopo - ha detto Scotto - portare a termine la più grande missione umanitaria degli ultimi tempi". "E' una missione pacifista che si svolge nel pieno rispetto del diritto internazionale", ha detto Corrado.
Ultima oraAlla Festa dell'Unità collegamento video con Flotilla