Alibaba crolla a HK, -9,96% in Borsa

La Borsa di Hong Kong ha chiuso con pesanti perdite, in seguito al crollo di Alibaba (-9,96%), che a sorpresa ha annunciato l'interruzione dello spin-off del cloud computing a causa della guerra dei chip tra Stati Uniti e Cina: l'indice Hang Seng ha registrato un calo del 2,12%, attestandosi a 17.454,19 punti. Nello specifico, la stretta americana sull'esportazione di chip avanzati ha interessato le consegne di microprocessori per motivi di sicurezza nazionale, compresi quelli di Nvidia, fondamentali per l'intelligenza artificiale. "Riteniamo che uno spin-off completo del Cloud Intelligence Group non porterebbe a un aumento del valore per gli azionisti", ha spiegato Alibaba.