Ali Khamenei nomina Mohammad Karami alla guida delle forze terrestri delle Guardie della rivoluzione

La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha nominato Mohammad Karami alla guida delle forze terrestri delle Guardie della rivoluzione per sostituire Mohammad Pakpour, che è stato scelto la scorsa settimana come nuovo comandante dei pasdaran, dopo l'uccisione negli attacchi di Israele dell'ex capo Hossein Salami. Lo riporta Tasnim, agenzia iraniana legata alle Guardie della rivoluzione. In precedenza, Karami aveva guidato il quartier generale Quds delle forze terrestri dei pasdaran nell'Iran sudorientale.