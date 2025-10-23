Alfieri del Lavoro, 25 premiati domani al Quirinale

Sono i 25 migliori studenti d'Italia e domani mattina, con una cerimonia al Quirinale, saranno premiati come nuovi Alfieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Provenienti da 14 regioni italiane e da Francoforte, le ragazze e i ragazzi sono tra gli studenti che hanno terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti.

Il premio Alfieri del Lavoro, istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, viene consegnato anche ai neo eletti Cavalieri del Lavoro, già nominati in occasione della Festa della Repubblica.

I 25 Alfieri del Lavoro selezionati, che saranno insigniti della Medaglia del presidente della Repubblica, sono: Serena Affaitati (Francoforte), Alessandro Altieri (Bari), Giada Baratto (Padova), Giorgio Basilotta (Catania), Alessandro Bellusci (Torino), Lorenzo Benericetti (Pisa), Alice Bordet (Ravenna), Alfredo Marco Caccamo (Reggio Calabria), Guerrino Davide Cassella (Caserta), Alisia Gabriela Di Panfilo (Teramo), Stella Ferla (Cremona), Emma Gasser (Bolzano), Giorgio Giglio (Roma), Luisa Iorio (Napoli), Valentino Lai (Sud Sardegna), Maria Teresa Leone (Siena), Andrea Manica (Taranto), Filippo Nicotra (Enna), Tiziano Pilz (Verona), Gaia Ruggiero (Pescara), Martina Sechi (Oristano), Sofia Soldavini (Varese), Lucrezia Luciana Teti (Alessandria), Vittorio Antonio Trobia (Brindisi), Hoara Vaira (Pesaro e Urbino).