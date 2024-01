Alec Baldwin incriminato per morte sul set di Hutchins

Un grand giurì negli Stati Uniti ha incriminato Alec Baldwin per omicidio colposo involontario in merito alla morte sul set di Halyna Hutchins, la direttrice della cinematografia del film Rust. Il grand giurì si è espresso dopo che sono emersi "nuovi elementi" nel riesame del caso. L'attore stava provando una scena sul set di Rust quando dalla pistola che aveva in mano e che non avrebbe dovuto contenere vere pallottole partì il colpo che uccise Hutchins.