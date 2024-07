Alberto Angela a fine agosto, si evita finale Temptation Island

''Noos va avanti! Lavoriamo per la cultura'' scrive oggi Alberto Angela su Instagram postando le immagini della Basilica di San Clemente dove stanno girando le nuove puntate che però andranno in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre su Rai 1. Niente confronto quindi domani con l'ultimo appuntamento di Temptation Island, il reality di Canale 5 su coppie e tradimento che aveva vinto ogni settimana la battaglia degli ascolti, doppiando il risultato dell'approfondimento di cultura e divulgazione di Rai1. L'appuntamento del 25 luglio con Noos- L'avventura della conoscenza già previsto nei palinsesti, salta quindi per dare appuntamento con il programma di Alberto Angela a collocazione migliore. ''La trasmissione dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza torna alla fine dell'estate con nuove interessanti indagini nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia con un occhio all'archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali'', recita oggi una nota Rai. ''Siamo pienamente operativi e al lavoro - scrive stasera Alberto Angela su Instagram - per la realizzazione delle ultime tre puntate di questa stagione''.