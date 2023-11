Albero cade a Roma, donna muore

Una donna è deceduta dopo essere stata colpita da un albero a Roma, in via di Donna Olimpia, zona Gianicolense. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia e la polizia locale. La vittima aveva 81 anni ed era in compagnia del figlio, rimasto illeso ma soccorso in stato di shock. I tentativi di rianimarla da parte del 118 sono risultati inutili. Per precauzione, il tratto è stato chiuso al transito dei pedoni su entrambi i lati per effettuare le verifiche sugli altri alberi. Si ipotizza che il vento forte possa aver contribuito alla caduta dell'albero. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Sul posto è presente anche il pm di turno, Eugenio Albamonte, per un sopralluogo. Gli inquirenti disporranno l'autopsia e procederanno al sequestro dell'albero caduto. Le indagini sono affidate alla Forestale.