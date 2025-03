Alba Rohrwacher presenterà agli Oscar 2024: unica italiana scelta dall'Academy

"Sono arrivata da poche ore e sono molto emozionata. E molto onorata", dice all'ANSA Alba Rohrwacher, che è atterrata a Los Angeles ieri sera perché l'Academy of Motion Pictures l'ha scelta - unica italiana - tra i presentatori della 97/a edizione degli Oscar (su Rai1 a partire dalle 23.30 del 2 marzo).

Tra i mille impegni della giornata che precede la notte più importante del cinema, spiega che il suo intervento sul palco del Dolby Theatre sarà "una cosa piccola, non sarò certo il Carlo Conti di Sanremo!", bisbiglia con la sua voce da bambina, quasi timida. Bocca cucita, ovviamente, su ogni dettaglio più specifico sull'apparizione prevista per lei durante la cerimonia di tre ore.

Ma aggiunge: "è una grande felicità essere qui in questa veste, condividere questo momento con artisti amici e colleghi che stimo così tanto". Rohrwacher, nata a Firenze nel 1979, ha una solida carriera alle spalle, sia in Italia che all'estero: lunedì dovrà tornare di corsa sul set dell'ultimo film della regista catalana Isabel Coixet, per esempio. Nel 2024, ha fatto parte del cast di 'Maria', il film Netflix sugli ultimi giorni di vita della Callas firmato da Pablo Larraín e interpretato da Angelina Jolie (nominato per la miglior fotografia).

L'italiana veste i panni di Bruna, la donna che insieme a Ferruccio (Pierfrancesco Favino) si è presa cura della Divina e della sua casa fino alla morte, avvenuta a Parigi nel 1977. "Partecipare alla premiazione è una festa, è un modo meraviglioso per far risplendere il lavoro di tutti quelli che hanno creato un film", conclude prima di tornare ai suoi appuntamenti.