Alba Rohrwacher annuncerà l'Oscar per la miglior fotografia alla 97ª edizione

Alba Rohrwacher salirà sul palco del Dolby Theatre di Hollywood per annunciare l'Oscar per la miglior fotografia. È l'attrice italiana a confidarlo all'ANSA, nella sera che precede la 97 edizione degli Academy Awards, il premi più ambiti del cinema.

"Consegnare un trofeo a qualcuno è una festa. È un modo meraviglioso per far risplendere il lavoro di tutti quelli che hanno creato un film - considera Rohrwacher - Il premio per la fotografia è poi il riconoscimento alla luce del film, che è il palpito, la vita di una storia".

Tra le cinque opere che aspirano alla statuetta per la 'Best cinematography', c'è anche 'Maria', il biopic sulla Divina Callas in cui Rohrwacher interpreta Bruna, la domestica italiana che si prese cura della soprano fino alla sua morte. Gli sfidanti sono The Brutalist, Dune 2, Emilia Pérez e Nosferatu.