Mercoledì 20 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele GazaUcraina RussiaFrank CaprioPippo Baudo figliSinnerAllerta Meteo
Acquista il giornale
Ultima oraAl via sfratto centro sociale Leoncavallo a Milano
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Al via sfratto centro sociale Leoncavallo a Milano

Al via sfratto centro sociale Leoncavallo a Milano

Polizia nella struttura. Ordine era stato rinviato diverse volte

Polizia nella struttura. Ordine era stato rinviato diverse volte

Polizia nella struttura. Ordine era stato rinviato diverse volte

La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. Lo sfratto del centro sociale di via Watteau era stato rinviato un centinaio di volte e lo scorso novembre il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari dell'area, proprio per il mancato sgombero.

Nei mesi scorsi l'associazione Mamme del Leoncavallo aveva presentato una manifestazione d'interesse al Comune per un immobile in via San Dionigi che poteva rappresentare un primo passo per lo spostamento del Leonka dall'attuale spazio. Lo storico centro sociale di Milano occupa lo spazio in via Watteau dal 1994.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaPolizia di Stato