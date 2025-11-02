Al via le audizioni sulla manovra, domani sentiti in 50

Domenica 2 Novembre 2025

2 nov 2025
Dallo Svimez all'Abi, da Gimbe a Save the children

Al via domani in commissione Bilancio al Senato le audizioni sulla manovra. Molti i soggetti che verranno sentiti e che avanzeranno le loro proposte, una cinquantina solo nella giornata di domani: si parte dall'Anpit (Associazione nazionale per l'industria e il terziario) per chiudere con l'Abi. Ad essere auditi saranno esperti, rappresentati del mondo datoriale, sindacale e dell'associazionismo. Le audizioni si chiudono giovedì con quella del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

