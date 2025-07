Al via alla Camera la seduta comune del Parlamento per l'elezione di un componente del Csm dopo le dimissioni di Rosanna Natoli. Si parte dalla chiama dei senatori. L'esito dovrebbe essere comunque una fumata nera. L'indicazione arrivata ai parlamentari di maggioranza è, infatti, quella della scheda bianca anche per l'impossibilità di raggiungere il quorum dei tre quinti.