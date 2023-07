Al via il summit Ue-Celac, presenti 48 capi di Stato e governo

Via ufficiale all'Europa Building al vertice tra l'Ue e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac). La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyem, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e il presidente di turno del semestre europeo Pedro Sanchez stanno danno il benvenuto agli ospiti latinoamericani. In totale il vertice riunisce 48 capi di Stato e di governo, più i vertici delle istituzioni europee: von der Leyen, Michel, la presidente del Pe Roberta Metsola e l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell. Tra i 33 Paesi membri del Celac sono dieci quelli a non essere rappresentanti da un capo di Stato e di governo. Tra gli assenti figurano, prevedibilmente, il presidente nicaraguense Daniel Ortega e il suo omologo venezuelano Nicolas Maduro, che hanno inviato a Bruxelles, rispettivamente, il ministro degli Esteri e il vice presidente esecutivo. Al vertice partecipa il presidente cubano, Miguel Diaz-Canel. Dalla parte europea parteciperanno al summit i leader di tutti i Paesi membri ad eccezione di Estonia e Slovenia. La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, arriverà a Bruxelles nel tardo pomeriggio. Tra i rappresentanti delle istituzioni multilaterali è presente, tra gli altri, il presidente della Bei Werner Hoywer.