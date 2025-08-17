Al via il controesodo, oltre 23 milioni di transiti nel week end

A partire da venerdì 15 e fino alle 12.00 di domenica 17 agosto sono stati complessivamente registrati oltre 23,5 milioni di transiti. Di questi circa 6,5 milioni solo nella mattinata di oggi, mezzo milione in più rispetto a domenica scorsa. Sono i numeri resi noti da Anas per il terzo weekend di agosto, il primo di controesodo. Sulla rete stradale e autostradale si sono registrati volumi di traffico di notevole rilievo ma senza particolari criticità.

In particolare, sono cominciati oggi i primi rientri dalle vacanze: sull'autostrada A2 "Autostrada del Mediterraneo" in direzione nord il traffico è più che raddoppiato rispetto allo scorso weekend nella tratta campana e dell'appennino calabro lucano, mentre gli aumenti nella restante tratta calabrese risultano compresi tra il 70% ed il 40%. Tra venerdì e sabato agosto sulla A2 tra l'innesto con la A30 ed il nodo di Salerno sono transitati 110.680 veicoli. Il picco massimo, registrato come al solito nei pressi di Pontecagnano, è stato di 173.442 veicoli, quindi 150.546 a Salerno, 125.592 dopo Battipaglia, 73.380 a Campagna e 72.136 presso Casalbuono. Sul tratto appenninico sono risultati 57.301 presso il comune di Rivello e 46.518 presso quello di Altomonte. Dopo Cosenza, presso Montalto Uffugo sono transitati 49.189 veicoli, 66.937 dopo Falerna, 56.595 presso Palmi e 52.782 presso Villa San Giovanni. In Sicilia sulla A19 di "Via Giafar" sono transitati 127.876 veicoli presso Palermo, mentre presso Altavilla Milicia se ne contano 86.897, scesi a 27.258 presso Alimena e 23.897 presso Caltavuturo.