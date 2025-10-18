Giovedì 16 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
Al via colloqui di pace in Qatar fra Pakistan e Afghanistan

18 ott 2025
18 ott 2025
Al via colloqui di pace in Qatar fra Pakistan e Afghanistan

Dopo l'escalation di tensione e di attacchi militari al confine

Dopo l'escalation di tensione e di attacchi militari al confine

Dopo l'escalation di tensione e di attacchi militari al confine

La televisione di stato pakistana ha annunciato stamani e il governo talebano di Kabul ha poi confermato che sono in programma colloqui in Qatar fra Pakistan e Afghanistan, fra i quali nelle ultime settimane la tensione è sfociata in azioni di guerra, dopo che Islamabad ha lanciato attacchi aerei all'interno dell'Afghanistan, uccidendo almeno 10 persone e rompendo un cessate il fuoco che aveva portato due giorni di calma al confine.

"Il ministro della Difesa Khawaja Asif e il capo dell'intelligence, il generale Asim Malik, si recheranno oggi a Doha per colloqui con i talebani afghani", si legge nel comunicato della Tv di Stato di Islamabad. "Una delegazione di alto livello dell'Emirato islamico (dell'Afghanistan), guidata dal ministro della Difesa Mohammed Yaqoub, è partita oggi per Doha", ha dichiarato su X il portavoce del governo talebano, Zabihullah Mujahid.

