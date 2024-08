Al via campagna internazionale per Nobel per la Pace a Machado

Quattro rettori universitari della Florida hanno candidato la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado per il Premio Nobel per la Pace del 2025 per il suo coraggioso impegno politico nel suo paese. L'annuncio è stato dato nel pomeriggio di questo venerdì in una conferenza stampa presso uno dei luoghi più simbolici di Miami, ovvero il museo della Diaspora Cubana. "Non conosco nessuna figura di rilevanza globale che abbia le qualità di María Corina Machado, un esempio per il mondo intero di come guidare un movimento pacifista che chiede un cambiamento", ha dichiarato Marcell Felipe, il presidente del museo, durante il lancio della campagna internazionale in favore del premio Nobel per la Pace del prossimo anno alla leader dell' opposizione venezuelana. I quattro rettori universitari che hanno candidato Machado sono Madeline Pumariega, Kenneth A. Jessel, David Armstrong e Mike Allen, rispettivamente a capo del Miami Dade College, della Florida International University (Fiu), dell'università Saint Thomas e della Barry University.