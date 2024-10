Al via alle 21 lo sciopero dei treni, disagi in vista

Nuovi disagi in vista per chi ha in programma un viaggio in treno stasera e nella giornata di domani. Prende il via tra poche ore lo sciopero nazionale indetto dalla Cub trasporti per rivendicare la piattaforma di rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese che svolgono attività ferroviaria sia merci che viaggiatori. Gli orari dello stop vanno dalle ore 21.00 di oggi alle 20.59 di domani domenica 13 ottobre. A livello locale si aggiunge anche la protesta del sindacato Orsa che coinvolge domani dalle 9.00 alle 17.00 il Piemonte e la Valle d'Aosta. Fs ha spiegato ieri che lo sciopero "potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine della protesta sindacale". Trenitalia, tenuto conto delle "possibili importanti ripercussioni sul servizio", ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.