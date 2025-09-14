Al via a Madrid la kermesse di Vox con insulti a Pedro Sanchez

Al grido di 'Comienza la reconquista', (Inizia la riconquista), lo slogan del partito di estrema destra Vox e dei Patrioti europei ha preso il via al Palazzo de Vistalegre di Madrid l'evento centrale della kermesse 'Europa Viva 2025' del partito guidato da Santiago Abascal, iniziata ieri.

In migliaia affollano gli spalti nell'arena da 12.000 posti sold out, fra note rock e cori che invocano "libertad" o scandiscono insulti diretti al premier socialista del tipo "Pedro Sanchez hijo de p..." (Pedro Sanchez figlio di...). Fra sventolii di bandiere e merchandising con i colori della 'rojigualda' spagnola, anche magliette con l'immagine del presidente argentino, Javier Milei, con lo slogan 'Libertad, carajo!', divenuto un inno dell'ultradestra globale.

L'organizzazione, fino ad inizio della kermesse, non ha confermato gli interventi in presenza o in collegamento in remoto dei leader internazionali aderenti ai Patrioti, fra i quali è stato annunciato il presidente dell'Ungheria, Viktor Orban, il portoghese André Ventura, presidente di Chega, e l'argentino Javier Milei, in video collegamento, prima dell'intervento conclusivo di Santiago Abascal.

L'entusiasmo fra il popolo dell'estrema destra è palpabile, dopo che gli ultimi sondaggi registrano un balzo in avanti fino al 17%, rispetto ai 12,3% ottenuto alle elezioni del 2023, con oltre un milione di voti sottratti al conservatore Partido Popular.

L'obiettivo di Patrioti e Vox "è far fronte alle politiche popolari e socialiste a Bruxelles, che si impongono alle nazioni sovrane", ha affermato il leader della delegazione di Vox al Parlamento europeo, Jorge Buxadé. E "dimostrare che il movimento patriottico e sovranista costituisce la forza politica mondiale ed europea con maggiore vitalità", ha aggiunto.