Lunedì 13 Ottobre 2025

Gabriele Canè
Ultima oraAl Sisi, a novembre al Cairo vertice su ricostruzione Gaza
13 ott 2025
Al Sisi, a novembre al Cairo vertice su ricostruzione Gaza

L'obiettivo è costruire sullo slancio generato da questo summit

Una conferenza al Cairo a novembre per "la rapida ripresa e la ricostruzione" è stata annunciata dal presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi negli incontri con i leader al summit di pace per Gaza a Sharm el-Sheikh. Come riferisce la presidenza egiziana, l'obiettivo è "costruire sullo slancio generato" da questo vertice. Al-Sisi ne ha parlato anche nel bilaterale con il presidente Donald Trump, auspicando il sostegno degli Stati Uniti a questa iniziativa.

GazaDonald Trump