Al-Sisi a Meloni, serve quadro per Palestina indipendente

La premier Giorgia Meloni ha avuto un incontro con il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi, a margine del summit di pace su Gaza a Sharm el-Sheikh. Lo riferisce la presidenza egiziana, spiegando che al-Sisi "ha sottolineato l'importanza dell'accordo di cessate il fuoco, che corona i due anni di intensi sforzi compiuti dall'Egitto, in collaborazione con il Qatar e gli Stati Uniti, per porre fine alla catastrofe umanitaria che sta attraversando la Striscia di Gaza".

Il presidente egiziano, si aggiunge nella nota, ha sottolineato "l'importanza dell'accordo per porre fine allo stato di guerra, aumentare l'afflusso di aiuti umanitari e di soccorso, liberare gli ostaggi e i prigionieri, creare le condizioni per una rapida ricostruzione della Striscia e fornire il quadro politico che porti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente in conformità con le decisioni della legalità internazionale".