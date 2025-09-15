Domenica 14 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
15 set 2025
Al processo foto di un neonato, Chiara Petrolini esce dall'aula

Era appena iniziata la prima testimonianza di un carabiniere

Quando nell'aula della Corte di assise di Parma è stata mostrata la foto scattata dal 118 del neonato trovato morto nella casa di Vignale di Traversetolo il 9 agosto 2024, l'imputata, Chiara Petrolini, 22 anni, madre del bambino, ha chiesto di uscire. Lo ha chiesto il suo difensore, avvocato Nicola Tria, mentre era da poco iniziata la deposizione del maresciallo della stazione del paese, Carlo Salvatore Perri, il primo a intervenire sul posto. L'imputata, ai domiciliari da circa un anno per duplice omicidio dei suoi figli neonati, si è quindi allontanata.

