Perché serve il piano casa
Al Jazeera, pesanti bombardamenti a Gaza City e in Striscia
30 ago 2025
30 ago 2025
Al Jazeera, pesanti bombardamenti a Gaza City e in Striscia

Secondo fonti di Al Jazeera, nel quartiere Zeitoun di Gaza City sono in corso pesantissimi bombardamenti di artiglieria e i bombardamenti non si sono fermati fin dalle prime ore del mattino. Fonti locali hanno riferito che 11 persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano su un panificio nel quartiere di Nassr, a ovest di Gaza City.

Pesanti bombardamenti in tutta la Striscia con un bilancio di 44 morti. Nella parte centrale, almeno cinque persone, tra cui due bambini, sono state uccise in un attacco israeliano a un'abitazione nel campo profughi di Nuseirat. Almeno 15 persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie.

