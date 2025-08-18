Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

18 ago 2025
Al Jazeera, Hamas accetta nuova proposta di cessate il fuoco

Rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 deceduti e aiuti umanitari

Una fonte di Hamas ha reso noto ad Al Jazeera che il movimento ha accettato la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza presentata dai mediatori: "Abbiamo informato i mediatori del nostro accordo sulla proposta presentata ieri".

La proposta di cessate il fuoco include il rilascio di 10 ostaggi israeliani in vita e di 18 deceduti, la consegna di aiuti a Gaza attraverso organizzazioni umanitarie, la Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite, e un cessate il fuoco di 60 giorni.

I negoziati per porre fine alla guerra inizieranno con l'inizio del cessate il fuoco.

