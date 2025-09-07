Domenica 7 Settembre 2025

Ultima oraAl Jazeera, 21 morti a Gaza,colpite tenda e scuola-rifugio
7 set 2025
Al Jazeera, 21 morti a Gaza,colpite tenda e scuola-rifugio

Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza dall'alba. Lo scrive Al Jazeera, citando fonti mediche della Striscia, secondo cui la maggior parte delle uccisioni è avvenuta a Gaza City, dove sono state colpite una tenda e una scuola-rifugio. Secondo quanto riferito, la tenda, situata vicino all'ospedale al-Wafa, ospitava sfollati, mentre almeno otto persone sono state uccise nel raid sulla scuola trasformata in rifugio dove si scava sotto le macerie.

