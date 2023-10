Aiuta Gaza entro domani, Onu, è il momento!

Secondo il responsabile per le emergenze delle Nazioni Unite Martin Griffiths, gli aiuti umanitari internazionali dovrebbero entrare nella Striscia di Gaza "domani (sabato) o giù di lì". Un portavoce dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (Ocha) a Ginevra ha riferito che Griffiths ha dichiarato: "Siamo in trattative approfondite e avanzate con tutte le parti interessate per garantire che un'operazione di aiuto a Gaza inizi il più rapidamente possibile".