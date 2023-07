Ainett Stephens a Insegno, 'i 40 anni più belli dei 20, scusati'

"Mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai. Quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io, veramente, pretenderei delle scuse, come minimo". Una radiosa Ainett Stephens, famosa come la Gatta nera de Il Mercante in fiera, ribatte così a Pino Insegno che rispondendo a una domanda sull'indimenticata showgirl nella nuova versione del programma al via a settembre su Rai2 ne aveva escluso la presenza ("è diventata un po' più grande, sono passati tanti anni" le parole riportate da un'intervista sul blog di Davide Maggio). Parole che avevano scatenato l'ira dei social e dei fan della Stephens ma che Insegno smentisce di aver detto. "Sono rimasta male - dice la Stephens - per quello, perché vedere oggi come oggi, persone che hanno anche loro un'età importante, ma sono rimaste legate a questi antichi retaggi, pensando che le donne a quarant'anni, ancora oggi, sono vecchie. E' inammissibile" dice ancora la showgirl precisando che per quanto la riguarda "i quarant'anni "sono ancora più belli dei trenta e dei venti" perché ha "una consapevolezza maggiore" di se stessa e "non si preoccupa più di quelle pochezze" che la agitavano prima. E aggiunge: "Oggi come oggi abbiamo il potere di esprimerci, abbiamo le nostre proprie idee, non viviamo più soggiogate dai maschietti". Da parte sua Insegno, parlando con TvBlog, ridimensiona la polemica ma senza scusarsi: "Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale - spiega il conduttore - le ho detto di non prendersela, l'ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo". E precisa di non aver mai detto quelle parole: "Anche se avessi detto, e non l'ho detto, che è diventata grande, e ripeto non l'ho detto, è un'offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!".