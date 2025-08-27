Mercoledì 27 Agosto 2025

"L'arma" del cinema

Alberto Mattioli
"L'arma" del cinema
27 ago 2025
Aiea, ispettori in Iran per prima volta dopo raid siti nucleari

Grossi: 'Discutiamo modalità per la ripresa del nostro lavoro'

Grossi: 'Discutiamo modalità per la ripresa del nostro lavoro'

Grossi: 'Discutiamo modalità per la ripresa del nostro lavoro'

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) dell'Onu, Rafael Grossi, ha reso noto che una squadra di ispettori è "tornata in Iran" per la prima volta dopo gli attacchi israeliani e statunitensi alle strutture nucleari del Paese.

L'Iran ha sospeso la cooperazione con l'Aiea dopo la 'guerra di 12 giorni' con Israele a giugno. "Ora la prima squadra di ispettori dell'Aiea è tornata in Iran e stiamo per ricominciare", ha dichiarato Grossi al programma 'The Story' di Fox News in un'intervista trasmessa ieri. "Quando si parla dell'Iran, come sapete, ci sono molti impianti. Alcuni sono stati attaccati, altri no", ha proseguito. "Quindi stiamo discutendo quali modalità pratiche possano essere implementate per facilitare la ripresa del nostro lavoro lì".

