Aie a Buchmesse, con Italia ospite 2024 +8% diritti traduzioni

Nel 2024 in cui l'Italia è stata Ospite d'Onore alla Frankfurter Buchmesse, gli editori hanno incremento dell'8% la vendita di diritti di traduzione di opere italiane all'estero, per un totale di 8.484 contratti firmati: è il secondo risultato migliore, dopo quello del 2019, da quando l'Associazione Italiana Editori (Aie) ha avviato nel 2001 le rilevazioni. Intanto, però, il mercato italiano del libro mostra segnali di flessione: nel 2024 ha chiuso a 3,234 miliardi, in calo dell'1,4% rispetto all'anno precedente. La discesa è continuata nel 2025: il solo mercato trade (libri di narrativa e saggistica a stampa venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati) cala del 2% a valore e del 2,7% a copie nel periodo gennaio-settembre: nei primi nove mesi sono state vendute 1,9 milioni di copie in meno dell'anno scorso, pari a 20,7 milioni di euro di minori introiti, anche se a partire da luglio ci sono parziali segnali di ripresa. Sono questi i dati principali dell'editoria italiana illustrati oggi, 15 ottobre, alla Frankfurter Buchmesse in occasione della presentazione del Rapporto sullo stato dell'editoria, a cura dell'ufficio studi Aie (sintesi in allegato) e che si è svolta nello stand collettivo italiano (padiglione 5.0 - Stand A19, A39, B19) dopo la cerimonia di inaugurazione. "Il dato sull'internazionalizzazione conferma il buon lavoro fatto l'anno scorso, pur in un contesto molto difficile, e la solidità dell'editoria italiana- spiega il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta -. Ma sul versante del mercato interno scontiamo i ritardi nell'attuazione delle misure di sostegno alla domanda. La flessione di 20,7 milioni di euro delle vendite nei primi nove mesi è inferiore ai 25 milioni stanziati a inizio anno per le biblioteche, che a settembre non erano ancora stati spesi per la mancanza dei decreti attuativi. Tale misura, se applicata prima, avrebbe potuto incidere in modo diverso sul mercato e confidiamo contribuisca ora alla parziale ripresa in atto a partire da luglio. Inoltre continua la riduzione degli acquisti con le Carte per i neo-diciottenni dopo che l'erogazione è stata legata all'Isee e al voto di diploma: al netto di questo calo, la dinamica del mercato è positiva, a dimostrazione del fatto che gli incentivi, negli anni scorsi, hanno funzionato e creato un'abitudine alla lettura. Chiediamo al governo una modifica dell'attuale regolamentazione, allargando il più possibile la platea e semplificando l'accesso, pur nel riconoscimento dell'impegno scolastico". Insieme a Cipolletta, sono intervenuti l'Ambasciatore d'Italia in Germania Fabrizio Bucci e Ferdinando Fiore, direttore dell'ufficio di Berlino di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Quest'anno gli espositori italiani alla Buchmesse di Francoforte (gruppi editoriali, case editrici non affiliate ai gruppi, agenti letterari) sono 144, di cui 67 presenti nello stand collettivo italiano organizzato da Ice - Agenzia in collaborazione con Aie. I canali: crescono le librerie, cala l'online. Nei primi nove mesi dell'anno crescono le vendite di libri nelle librerie fisiche, che raggiungono una quota del 55,5% del mercato trade, mentre gli store online scendono al 40,2% e la grande distribuzione al 4,4% I generi: crescono narrativa e bambini e ragazzi, in calo saggistica e fumetti. Andamento contrastato tra i generi: si conferma la crescita della narrativa italiana (più 3%) e straniera (più 0,1%) e torna in positivo dopo un leggero calo nel 2024 l'editoria per bambini e ragazzi (più 3,9%). In flessione tutti gli altri generi: saggistica generale (meno 3,3%), manualistica (meno 4,7%), fumetti (meno 5%), saggistica specialistica (meno 10,9%) (in allegato sintesi). Narrativa di genere, il Papa e un influencer sul podio. In una top 10 molto varia a livello di generi e tipo di offerta editoriale (in allegato la classifica), si piazza al primo posto l'autore svizzero Joël Dicker con La catastrofica visita allo zoo (La nave di Teseo), seguito dall'autobiografia di Papa Francesco, Spera (Mondadori), e da Verrà l'alba, starai bene, di Gianluca Gotto (Mondadori).