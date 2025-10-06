Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Risultati elezioni CalabriaSpoglio regionali CalabriaPapa Leone IorFrancia LecornuGuerra Ucraina
Acquista il giornale
Ultima oraAi pm esposti degli attivisti Flotilla, saranno sentiti
6 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ai pm esposti degli attivisti Flotilla, saranno sentiti

Ai pm esposti degli attivisti Flotilla, saranno sentiti

I magistrati stanno analizzando gli incartamenti

I magistrati stanno analizzando gli incartamenti

I magistrati stanno analizzando gli incartamenti

Sono all'attenzione della Procura di Roma gli esposti presentati nei giorni scorsi dagli attivisti e parlamentari italiani che erano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e fermati dalle autorità israeliane in prossimità delle coste di Gaza. In base a quanto si apprende gli incartamenti - in cui si ipotizza anche il reato di sequestro di persona - sono ora oggetto di valutazione e analisi da parte degli inquirenti, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi. Non è escluso che una volta definito il fascicolo, anche dal punto di vista della competenza, possano essere ascoltati in Procura i partecipanti alla missione come persone informate sui fatti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaSequestro