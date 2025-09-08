Lunedì 8 Settembre 2025

8 set 2025
Ai domiciliari il presunto pirata della strada del 13enne

E' un 23enne del Vicentino, accusato di omicidio stradale

Un 23enne di Cartigliano (Vicenza) è stato posto agli arresti domiciliari perché sospettato di essere l'investitore di Stefano Angonese, morto ieri sera a Lusiana di Conco. I militari dell'Arma hanno individuato e trovato la vettura, ferma nei pressi dell'abitazione del giovane con danni del tutto compatibili con la dinamica dell'incidente. E' accusato di omicidio stradale, con fuga e omissione di soccorso. La decisione è stata presa dal pm di turno della Procura di Vicenza.

