Agosto, inflazione in Giappone al 3,1%

L'inflazione in Giappone rimane sopra l'obiettivo della Banca centrale (BoJ) del 2% per il 17esimo mese consecutivo, un fattore che secondo gli economisti porterà ad una graduale modifica della politica monetaria ultra-espansiva dell'istituto. Nel mese di agosto l'indice dei prezzi al consumo - che esclude le componenti più volatili ma che comprende i costi energetici - è salito al 3,1% , superando le stime degli analista e dopo una analoga crescita in luglio.