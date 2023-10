Agiremo in giudizio contro il signor Meghnagi, il Conte

"Abbiamo atteso e sperato in una resipiscenza, ma non c'è stata nessuna smentita. Agiremo quindi in giudizio contro il signor Meghnagi, perché non gli possiamo permettere questa grave, intollerabile diffamazione, che getta fango sui valori, sulle idee e sulla storia dei rappresentanti, degli attivisti, dei cittadini che sostengono la nostra comunità politica". Lo scrive il leader M5s Giuseppe Conte in un lungo post su Facebook, tornando sulle parole del presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, che ha accusato i pentastellati di antisemitismo. "Da giorni, per la stampa italiana - aggiunge quindi Conte - siamo "filopalestinesi", così come siamo, per certi opinionisti, "filorussi" sull'Ucraina solo per aver sostenuto che la risposta non sono le armi, ma la politica e i negoziati. Continueremo a dirlo, nonostante gli odiatori e le macchine del fango. Perché la pace è il nostro valore irrinunciabile", conclude.