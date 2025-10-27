Agguato al bus, stop trasferte a tifosi Rieti e Pistoia

Il Viminale, con un provvedimento a firma del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha disposto la chiusura fino al 31 dicembre 2025 per la società Pistoia basket 2000 e fino a fine stagione, inclusi eventuali play off e play out, per la società RsR Sebastiani Rieti, dei settori ospiti degli impianti sportivi dove le due società disputano gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di biglietti per accedere agli stessi impianti sportivi nei confronti di persone residenti a Pistoia e a Rieti.

Nel provvedimento si evidenzia che quanto accaduto il 19 ottobre scorso, durante l'incontro di Rieti-Pistoia al PalaSojuourner di Rieti, prima con tentativi di contatto tra le tifoserie poi con l'agguato al pullman dei tifosi pistoiesi costato la vita all'autista Raffaele Marianella, "determinano gravi conseguenze sulla tutela dell'incolumità pubblica" e il "concreto rischio di reiterazione di analoghi comportamenti".