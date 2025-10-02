Giovedì 2 Ottobre 2025

I moderati vogliono risposte

Raffaele Bonanni
I moderati vogliono risposte
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale 3 ottobreFlotilla ultime notizieProteste FlotillaItaliani FlotillaVarriale licenziatoAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraAggressore Manchester aveva cintura, 'attenti è una bomba'
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Aggressore Manchester aveva cintura, 'attenti è una bomba'

Aggressore Manchester aveva cintura, 'attenti è una bomba'

Video conferma sospetto della polizia

Video conferma sospetto della polizia

Video conferma sospetto della polizia

"State lontani, ha una bomba, allontanatevi!". E' l'avvertimento che si sente dalla voce di un poliziotto in un video girato a ridosso dell'attacco di questa mattina contro una sinagoga di Manchester. Video che conferma il sospetto di una cintura esplosiva indosso all'aggressore: sospetto non ancora confermato ufficialmente, ma che ha indotto gli investigatori a far intervenire sul posto gli artificieri con un camion per neutralizzazione di potenziali ordigni. Il sospetto appare nel video come un uomo calvo e con la barba, in tenuta da addestramento e con alcuni involucri bianchi appesi alla cinta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata