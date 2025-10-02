Aggressore Manchester aveva cintura, 'attenti è una bomba'

"State lontani, ha una bomba, allontanatevi!". E' l'avvertimento che si sente dalla voce di un poliziotto in un video girato a ridosso dell'attacco di questa mattina contro una sinagoga di Manchester. Video che conferma il sospetto di una cintura esplosiva indosso all'aggressore: sospetto non ancora confermato ufficialmente, ma che ha indotto gli investigatori a far intervenire sul posto gli artificieri con un camion per neutralizzazione di potenziali ordigni. Il sospetto appare nel video come un uomo calvo e con la barba, in tenuta da addestramento e con alcuni involucri bianchi appesi alla cinta.