Aggredita al parco di notte, donna muore, arrestato 40enne

Una donna sessantenne è morta in ospedale a causa della gravità delle percosse ricevute da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze dell'ordine che sabato sera, verso le 22.30, l'ha aggredita nel parco Nikolajevka di Rovereto, in Trentino. Non sono chiare la cause dell'aggressione ed i carabinieri, coordinati dalla Procura di Rovereto, stanno facendo accertamenti. A dare l'allarme sono stati alcuni inquilini del vicino condominio Europa che hanno sentito le urla della donna e, affacciati alle finestre, hanno assistito alla scena: lei a terra con i pantaloni abbassati e lui sopra di lei che la colpiva in faccia. L'uomo è poi fuggito, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri nella vicina via Maioliche, e ora è in arresto per omicidio.