Agcom, 'le emittenti dedichino adeguato spazio ai referendum'

In vista delle imminenti consultazioni referendarie dell'8 e del 9 giugno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "invita tutte le emittenti, nel rispetto della disciplina vigente e della libertà editoriale di ciascuna, a dedicare un adeguato spazio informativo sulle questioni sottoposte a voto popolare, affinché i cittadini possano avere gli strumenti per decidere con piena consapevolezza". Lo spiega la stessa Agcom in una nota.